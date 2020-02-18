Канадский хоккеист рассказал о депрессивной жизни в России

18.02.2020, 19:12, Новости дня

Канадский хоккеист Брэндон Сагдэн рассказал, что жизнь в РФ была для него настолько депрессивной, что он начал пить водку.

Сагдэн рассказал, что в 2009 году ему предложили сыграть в клубе КХЛ «Витязь», передает «Чемпионат».

«После вычета налогов я получил бы 300 тысяч долларов за остаток сезона, и отказываться было глупо. С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это все выглядело невероятно. Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Босс обожал драки, и он просил меня заниматься только этим», – добавил хоккеист.

Он пояснил, что его работа заключалась в том, чтобы на стартовом вбрасывании обещать «надрать задницы» соперникам, чтобы вывести их из равновесия.

Сагдэн отметил, что в «Витязе» было много других любителей подраться, а в других клубах КХЛ на тот момент подобных игроков не набирали.

«Как мне жизнь в России? Женщины потрясающие. Деньги потрясающие. Погода – отстой. И еще эти полтора года – один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы мужчина на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал пить водку, чтобы как-то забыться», – заключил канадец.

В 2018 году американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в сезоне-2014/15, также высказался о жизни в РФ не в самом положительном ключе.

«[В РФ женщины] либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», – сообщил тогда спортсмен.