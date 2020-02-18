ФСБ предотвратила взрывы в школах: двое керченских подростков репетировали теракты на кошках

18.02.2020, 19:06, Новости дня
В Керчи предотвратили два теракта в учебных заведениях. Как сообщили в ФСБ, задержаны двое подростков. У них дома найдены самодельные бомбы.
– Открыто!
Двери не заперты. Впрочем, как минимум одному жильцу этого дома точно есть, что скрывать.
– Рюкзак твой?
– Да.
– Что в рюкзаке?
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Компоненты куплены в интернете. Там же найдены инструкции, как в кустарных условиях собрать бомбы. Использовать их двое несовершеннолетних планировали здесь же, в Крыму, где готовили теракт.
– Взорвать ее хотел.
– Взорвать?
– Да.
– Какую школу? Номер?
– Пятнадцатая.
– Какого города?
– Керчь.
Оба подростка, как выяснилось, много времени проводили в интернете: администрировали так называемые "группы смерти". Один из них оставлял одобрительные комментарии под новостями о преступлениях, после чего осенью 2019 года был вызван на профилактическую беседу. Но, видимо, не помогло.
Молодые люди вступили в интернет-сообщество неонацистов и начали тренировки.
– Заброшки где?
– На железной дороге.
Заброшенные здания использовали в качестве полигонов, где они тренировались убивать. Убивать в прямом смысле – на животных.
– Котов убивали?
– Котов убивали.
Оба задержанных социально не адаптированы. Со сверстниками, преподавателями и даже близкими конфликтовали. Куда легче находили друзей в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию убийств. Показания уже дала 16-летняя жительница Курганской области. С задержанными она общалась в соцсетях и знала о подготовке теракта.
– Стреляли с какого расстояния? Показывай.
– Да с небольшого, вот отсюда.
По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Всего с 2018 года сотрудники ФСБ выявили порядка полутора сотен крупных молодежных интернет-сообществ общей численностью 50 тысяч пользователей.
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