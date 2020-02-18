«Пусть он быстрее умрет!» В России врач отказалась принять ВИЧ-позитивного пациента

18.02.2020, 19:06, Новости дня

В Ныробе Пермского края РФ освободившийся из колонии осужденный с позитивным ВИЧ-статусом обратился в поликлинику за препаратами, которые назначены ему пожизненно. Однако местный терапевт вместо консультации разгласила диагноз пациента всем посетителям с криком «Вы нас всех перезаражаете!». Об этом сайту 59.ru рассказала член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева, которая сопровождала мужчину.

Инцидент произошел 17 февраля.

«Мы отвели его в местную поликлинику, узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания, – сообщила Каргапольцева. – Услышав вопрос, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола! У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают… А этот пускай быстрее умрет».

От Ныроба до ближайшего специализированного центра – 400 км, а мужчина находится под админнадзором, что ограничивает его передвижения, пояснила правозащитница.

«Мы как цивилизованные люди пошли консультироваться к местным врачам, но как реагировать на это врачебное мракобесие? Как уберечь доверившегося нам больного человека от такого отношения врачей? Это ведь было разглашение врачебной тайны», – сказала она.

В 2018 году количество людей с диагнозом ВИЧ в России превысило 1 миллион, сообщало РБК.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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