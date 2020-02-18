У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

18.02.2020, 19:06, Новости дня

У рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруги, модели Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Радостным событием мужчина поделился на своей странице в Instagram.

На опубликованном снимке видно, как новоиспеченный папа держит в руках малыша. Подпись к фотографии гласит, что ребенок родился во Флориде во вторник, 18 февраля. Мальчика назвали Дэвидом.

О прибавлении в семье звездная пара заявил еще в ноябре. Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот.

Джиган и Оксана в браке уже семь лет. До этого у пары родились трое дочек. Теперь рэпер стал папой долгожданного сына.

Звездная пара показывает пример идеальной семьи. 34-летний артист и его 31-летняя супруга делятся в социальных сетях многочисленными снимками и видео, на которых они запечатлены со своими дочками.



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