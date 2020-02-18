В России могут появиться «умные» светофоры и «зебры»

18.02.2020, 19:06, Новости дня

В правительстве страны снова задумались о реформе дорожной инфраструктуры: действующие ГОСТы могут измениться уже в этом году. После нормативного закрепления нововведений их можно будет применять на практике, и число ДТП с пешеходами в перспективе снизится на четверть.

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) по заказу Минтранса и с опорой на изученный специалистами опыт зарубежных стран разработал список мероприятий, которые должны привести к снижению смертности в ДТП, сообщили «Известиям» в РосдорНИИ.

Пешеходные переходы предлагается более активно «обставлять» лежачими полицейскими и прочими искусственными препятствиями, чтобы заставить водителей снижать скорость. Сами переходы при этом могут «подрасти»: их предлагается приподнимать над землей за счет утолщения асфальта под «зеброй». Кроме того, упоминается и необходимость оптимизации освещения наземных переходов.

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Пешеходные светофоры предлагается оснащать датчиками движения, которые сделают светофоры «умными»: к примеру, пока по переходу движется человек, будет гореть красный сигнал, но как только движение прекратится — что будет означать, что пешеход покинул переход, загорится зеленый. Такая система не только снизит число ДТП (по некоторым оценкам, до 24%), но и уменьшит время ожидания и пешеходов, и автомобилистов.

Эксперты, между тем, уже заявили о необходимости взвешенного и осторожного применения нововведений, позаимствованных за рубежом. Следует учитывать специфику российских городов и не устанавливать, например, приподнятые «зебры» и «умные» светофор там, где они приведут к снижению скорости потока и появлению незапланированных пробок.

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АвтоВести



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