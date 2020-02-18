Ряд депутатов и СМИ сообщили об отставке Рябошапки. Генпрокурор опровергает

18.02.2020, 19:06, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Об этом 18 февраля изданию «Главред» сообщило несколько источников.

Об уходе Рябошапки з поста также проинформировал Telegram-канал «Политика Страны».

«Как сообщили «Стране» источники в Генпрокуратуре вчера генпрокурор Рябошапка вернулся со встречи на Банковой и сообщил близкому кругу сотрудников, что и он сам, и все его замы в ближайшее время уйдут в отставку», – говорится в сообщении.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский написал в Telegram, что Рябошапка встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, где последний заявил об неудовлетворительной работе генпрокурора. Поводом для беседы стало письмо Рябошапки в парламент с требованием не голосовать за президентский законопроект о ворах в законе.

«Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам [пятого президента Украины Петра] Порошенко, а также –по моим сведениям – предоставил доказательства продажи окружением Генпрокурора ряда уголовных дел. После чего Рябошапка пал духом, и провел встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты», – добавил депутат.

Исключенный из фракции «Слуга народа» Антон Поляков выразил в Telegram мнение, что перед отставкой Рябошапки нужно провести аудит эго деятельности.

«Через полгода беспредела, псевдореформ, распродажи дел и договорняков в Генпрокуратуре Рябошапка решил убежать почуяв, что дело запахло жареным? Предлагаю Президенту сначала провести аудит его «деятельности» и затем привлечь к ответственности. Это вам не какой-то Сытник-коррупционер. Все дела которые полгода успешно разваливал Рябошапка тянут на миллиарды гривен. Еще непонятно, не пропали ли с Генпрокуратуры, после его «работы» ключевые документы с топ-дел», – написал он.

В Офисе генпрокурора заявили в Facebook, что информация о кадровых перестановках в ведомстве не соответствует действительности.

«Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, является свидетельством того, что мы не являемся удобными. Я и заместители Генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности», – сообщил Рябошапка.

Спростування неправдивої інформаціїПоширювані чутки щодо кадрових змін в Офісі Генерального прокурора є…

Posted by Офіс Генерального прокурора on Teisipäev, 18. veebruar 2020

Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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