Баллы за «Диктант Победы» засчитают при поступлении в вузы

18.02.2020, 19:06, Новости дня

В 2020 году результаты, полученные по итогам всероссийской акции "Диктант Победы", будут засчитаны абитуриентам при поступлении в вузы. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

К такому решению в ведомстве пришли с учетом 2019 года с целью привлечения большего числа молодежи к изучению военной истории своей страны. Результаты "Диктанта Победы" войдут в число индивидуальных достижений абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года. Таким образом каждому из будущих студентов может быть дополнительно зачтено до десяти баллов — все зависит от оценки.

Валерий Фальков считает, что такая инициатива — хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях.

В 2020 году "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, в числе которых 20 будут общефедеральными, а 5 посвящены местной тематике. Площадки будут развернуты на базе военных училищ и в воинских частях, сообщает РИА Новости.

Координатор проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн рассказал, что в этом году в "Диктанте Победы" готовы участвовать тридцать зарубежных стран, в числе которых США, Великобритания.



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