МИД Франции получил запрос Москвы об экстрадиции Винника в Россию

18.02.2020, 19:05, Новости дня

Министерство иностранных дел Франции заявило, что 31 января передало во французский минюст запрос Москвы об экстрадиции Александра Винника в Россию.

«Посольство РФ направило в МИД Франции запрос Генеральной прокуратуры РФ от 24 января 2020 года об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника. Этот запрос был передан в Министерство юстиции Франции 31 января», – передает слова представителя МИД Франции ТАСС.

По его словам, Винник был экстрадирован во Францию только «за те деяния, которые приведены» в европейском ордере на арест. «Любая возможная повторная экстрадиция в другую страну по завершении французского суда должна быть санкционирована греческими властями», – подчеркнули в ведомстве.

Между тем, мать Винника Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство.

«Прошу вас обеспечить равные с европейскими гражданами права, которых он в настоящее время лишен, на беспристрастнее и объективное разбирательство», – зачитала Винник свое обращение на пресс-конференции в Париже.

Она заявила, что ее сыну «не позволяют общаться с детьми и со смертельно больной супругой под предлогом их предполагаемого вмешательства в расследование». По словам Веры Винник, все говорит о том, что «честного и беспристрастного рассмотрения дела здесь ждать не приходится».

Мать арестованного Винника отметила, что ее сына «обвиняют во Франции в совершении преступления, к которому он не имеет ни малейшего отношения, что легко доказать», для этого нужно только «обеспечить право на защиту».

Накануне Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.

Напомним, Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию.

Сам Винник говорил, что подвергается пыткам.