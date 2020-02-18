Андрей Разин назвал Сергея Шнурова «самым бездарным поэтом всех времён и народов»

18.02.2020, 19:04, Разное

Музыкальный продюсер Андрей Разин на странице в Instagram раскритиковал стихи фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По мнению деятеля культуры, музыканта можно назвать «самым бездарным поэтом всех времён и народов».

В недавней публикации в соцсети Андрей Разин процитировал стихотворение Сергея Шнурова, в котором исполнитель, известный резкими и чаще всего нецензурными высказываниями, критически описывает ситуацию в стране. Музыкант обращает внимание, что властям нужно заниматься ростом благосостояния населения и развивать культуру, гордиться «миром, а не войной» и делать всё для процветания «нищей страны». Комментируя данные слова Шнурова, Разин пишет, что подобное можно ожидать только от «самого бездарного поэта первой категории», а потому он считает музыканта «ужасом и несчастьем России».



В комментариях фолловеры в большинстве соглашаются с мнением Разина, выражая непонимание факта, что «таких выпускают на сцену». Также один из подписчиков замечает, что в любой ситуации нужно «оставаться человеком», а «отметившийся» под постом психолог Сергей Ланг вообще никогда не считал Шнурова «творческой единицей».