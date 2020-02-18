Президент Болгарии подтвердил решение приехать на празднование Дня Победы в Москву

18.02.2020, 18:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Болгарии Руменом Радевым актуальные вопросы сотрудничества. Болгарский лидер также подтвердил свое участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

«Обсужден ряд актуальных вопросов российско-болгарского сотрудничества, с акцентом на реализацию проектов в сфере энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – отмечается в сообщении.

Ранее глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение РФ посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.



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