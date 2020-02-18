12 шагов в сторону Москвы. Как на Мюнхенской конференции Кремль «опять всех переиграл»

18.02.2020, 18:57, Новости дня

На завершившейся недавно 56-й Мюнхенской конференции по безопасности вспыхнул громкий скандал вокруг документа «Двенадцать шагов по усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который сначала был удален с сайта конференции, а вчера возвращен, но уже дополненный альтернативным мнением. Бывший замминистра иностранных дел Белоруссии, а ныне оппозиционер Андрей Санников внимательно следил за ходом конференции и объясняет, из-за чего содержание документа взывало такой конфликт и почему МИД России считает произошедшее своей дипломатической победой.

История прямо детективная. На поверхности вроде бы все корректно: собрали международную команду экспертов, включив в нее и американцев, и россиян, и европейцев. Не забыли и украинцев. Опубликованный план был подписан un много ни мало председателем конференции Вольфгангом Ишингером и еще около экспертов, называющих себя Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group — EASLG). Инициативу представили как искреннюю заботу о мире. Как высказался тот же председатель Ишингер, «Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии»! Услышав жесткую критику, сняли материал, а на следующий день к вечеру он вновь появился на сайте в сопровождении заявления организаторов конференции об их и EASLG чистых помыслах относительно урегулирования «вооруженного конфликта». Там же разместили и критику этого плана, написанную, на мой взгляд, более авторитетными американскими экспертами и политиками. Чем не демократия и не заинтересованная дискуссия по существу вопроса?

Только вот никакой дискуссии не было. «Лидеры по вопросам безопасности» по сути изложили даже не позицию России, а кремлевский план действий. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов признался, что именно их организация была одним из инициаторов этого проекта. А потому читать подобные документы надо с поправкой на позицию Кремля. Да, в этом плане есть несколько общих рассуждений про «устойчивую архитектуру взаимной безопасности» и про «трагедию для всех пострадавших от насилия», с которыми можно согласиться всем сторонам. Но общий посыл и направленность, откровенно говоря, просто опасны для Украины.

«Лидеры по вопросам безопасности» по сути изложили кремлевский план действий

Украинские медиа быстро отреагировали, тщательно разобрали все 12 пунктов и назвали этот «мирный план» продолжением вмешательства во внутренние дела Украины. А МИД Украины заявил, что он «не соответствует официальной позиции Украинского государства». Но тут дело даже не в деталях, а в той наглости, с которой эти предложения были сделаны.

Во-первых, в документе ничего не говорится о природе конфликта. Его называют конфликтом «в Украине и вокруг нее». Но составители плана ни словом не обмолвились о вторжении российских войск на территорию суверенной Украины – собственно, о войне России против Украины.

Во-вторых, совершенно очевидно, что цель «плана урегулирования» – очередная попытка добиться снятия западных санкций с России в обмен на пустые обещания. На это непрозрачно намекает шаг №8: «Необходимо определить процесс, чтобы лучше обозначить то, каким образом конкретные действия по реализации Минских соглашений могут привести к соответствующим изменениям в санкционной политике».

В-третьих, Крым в документе упоминается всего один раз и то в преамбуле («политическое решение имеет основополагающее значение /…/ улучшения перспективы конструктивного украинско-российского диалога в более широком плане, в том числе по Крыму»). А дальше ни один из двенадцати шагов не предполагает никаких действий относительно незаконно аннексированного полуострова. Понятно, что столь циничную схему – Украины без Крыма – предложили российские составители этого документа. Но почему с ним согласились западные и украинские эксперты? Неужели не увидели в этом откровенное предательство и Украины, и крымских татар? Даже план «группы Бойсто», недружественный по отношению к Украине, включал в себя проблему Крыма. Этот план из 24 пунктов по достижению мира в Украине был подготовлен в результате секретных переговоров российских и американских экспертов на острове Бойсто у южного побережья Финляндии в августе 2014 года.

И, наконец, в-четвертых, венец сего творения – шаг №12 – предложение о запуске нового (sic!) национального диалога об идентичности Украины с участием России. В качестве соседей, с которыми Украина должна «усилить взаимодействие» по этому вопросу еще упоминаются Польша (вроде как намек на Волынскую резню 1943 года) и Венгрия (отсылка к положению венгероязычных жителей запада Украины). Но это явно неуклюжая попытка втянуть эти страны в кремлевские планы и подчеркнуть, что Украина не в состоянии наладить отношения со всеми ближайшими соседями. Поэтому суть этого последнего пункта в том, что РФ очень хочет определить сама, кем и чем является Украина. Тут следует вспомнить, что еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Путин в разговоре с Бушем на закрытом заседании совета Россия-НАТО дал свое определение идентичности Украины: «Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!». А в России издревле повелось, что слова правителя – закон для всех наук.

С учетом всех этих соображений уже не кажется, что все было так, как это выглядит в первом приближении: вывесили план, учли критику, сняли с сайта, выставили вновь с пояснением и альтернативным мнением. В эпоху информационных войн, дезинформации и постправды все это выглядит спланированной акцией. В самый пик внимания к Мюнхену появляется кремлевский план по Украине. Он моментально привлекает к себе международное внимание, после чего его удаляют с сайта. Никакого смысла в удалении документа не было, поскольку он спокойно себе висел на других платформах, прежде всего на сайте его составителей – Российского совета по международным делам.

На мой взгляд, снятие этого документа с сайта Мюнхенской конференции только подогрело к нему внимание. Появившееся вместе с ним на следующий день альтернативное мнение в виде коллективного письма уважаемых экспертов под эгидой Атлантического совета вроде критикует предложенный план по существу, но в то же время отмечает разумность некоторых положений, которые, дескать, при добросовестном выполнении могли бы содействовать возникновению доверия и облегчению страданий людей в оккупированных районах Донбасса и возле них.

В общем, именно такая реакция и нужна была организаторам вброса. Главное, что обсуждение плана уже началось. Глава РСМД Андрей Кортунов признался, что в своих рассуждениях Совет исходил из того, что реально возможно сделать сегодня – читай «исходя из нашего убеждения, что Крым уже российский». Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что РФ все международные дискуссии и переговоры по Украине будет вести, придерживаясь именно этого плана.

Организаторы вброса добились своего: обсуждение плана началось

Меня совсем не удивил тот факт, что этот план был запущен именно на площадке Мюнхенской конференции. Ее организаторы уже давно не скрывают своих симпатий к Кремлю и прочим диктатурам на постсоветском пространстве. Вот и в этот раз они умело потрафили Москве. Помимо собственно «украинского плана» в рамках конференции они даже устроили «Примаковские чтения», предоставив новому-старому российскому министру иностранных дел Лаврову дополнительную трибуну для внешнеполитической пропаганды.

Министр Лавров на конференции был на удивление благодушен, призывал дружить, не ссориться, заверял в благостном миролюбии, исходящем от Москвы. Он пошутил о том, что Москва заинтересована в сильном Евросоюзе, соврал о том, что БРИКС победил «большую семерку» по объему ВВП, только слегка покритиковал Украину за Керченский пролив. И вообще, судя по всему, главным мероприятием для российской делегации было участие совместно с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом во встрече с представителями бизнес-кругов России и Германии. Похоже, что Кремль не сомневается, что санкции скоро снимут согласно представленному «мирному плану», и тогда РФ и Германия смогут снова заняться совместными взаимовыгодными проектами.

Лавров в Мюнхене заверял в благостном миролюбии, исходящем от Москвы

В целом, в Мюнхене все складывалось в пользу Москвы. Даже критика президента Франции Эмманюэля Макрона, который впервые присутствовал на этой конференции, как всегда, оказалась не такой уж страшной для Кремля. Макрон признал, что РФ будет продолжать пакостить всем вокруг, но, тем не менее, с ней надо дружить. Эту очень изящную французскую конструкцию тут же оценил и одобрил министр Лавров, похвалив «прагматизм» Макрона.

В общем, Мюнхенская конференция этого года стала очередным успехом на ниве «реалполитик», что крайне опасно для Украины, как показала история с «планом урегулирования», но, если вдуматься, еще более опасно для самой Европы. Так что неуклюжее и плохо переводимое слово «westlessness» (можно расшифровать как «снижение роли Запада в мире», в официальном переводе – «беззападность»), ставшее темой этой конференции, вполне оправдало себя. Если организаторы хотели продемонстрировать эту самую «беззападность», то это им блестяще удалось. Западные участники поговорили об угрозах свободному миру со стороны России, Китая и других авторитарных режимов, сами себя покритиковали за отсутствие внятных стратегий противостояния этим угрозам и разъехались, оставив ощущения еще большей «беззападности», чем до начала конференции.