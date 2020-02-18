Володин: Важно сделать все для сохранения памяти о докторе Лизе

18.02.2020, 18:54, Разное

Во вторник, 18 февраля, на Охотном Ряду прошли мероприятия в память о Елизавете Глинке. Депутаты ознакомились с фотовыставкой «Доктор Лиза: «Я всегда на стороне слабого».   

В мероприятиях приняли участие глава благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова и супруг правозащитницы Глеб Глинка. По их словам, Елизавета Глинка всю себя отдавала работе, часто ставя в ущерб собственные интересы. Так, по средам правозащитница ездила на Павелецкий вокзал кормить бездомных.

Доктор Лиза сделал многое для того, чтобы мир менялся к лучшему, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны» – подчеркнул законодатель.   

Он отметил, что доктору Лизе и ее фонду помогали многие депутаты. «Нам важно сделать все, чтобы память о ней жила», – сказал Володин. Спикер выразил надежду, что число последователей Елизаветы Глинки будет увеличиваться. После выставки в Госдуме прошел закрытый показ фильма, посвященного доктору Лизе.   

Елизавета Глинка в 2007 году основала общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правозащитника погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Чтобы продолжить ее дело, друзья и соратники учредили фонд «Доктор Лиза».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Google выпускает бесплатный аналог SMS, получивший название RCS

11.01 / Успенская собралась замуж за Киркорова: «Он же любит талантливых»

13.02 / Мнение: Невыполненный комплекс мер

06.12 / На России объяснили «звонок» Скабеевой Зеленскому

16.02 / Наука: Связанный с аутизмом ген контролирует эмбриональное развитие мозга

13.12 / Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей

26.01 / Три британских офшора решили передавать ФНС данные об активах россиян, хотя Россия исключила их из списка партнеров

01.02 / Эксперты назвали пять самых дешевых иномарок в России

30.01 / Наука: Выносливые вулканические микробы помогут создать уникальный антивозрастной препарат

27.01 / Специалисты назвали преимущества употребления зеленого чая перед сном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика