Володин: Важно сделать все для сохранения памяти о докторе Лизе

18.02.2020, 18:54, Разное

Во вторник, 18 февраля, на Охотном Ряду прошли мероприятия в память о Елизавете Глинке. Депутаты ознакомились с фотовыставкой «Доктор Лиза: «Я всегда на стороне слабого».

В мероприятиях приняли участие глава благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова и супруг правозащитницы Глеб Глинка. По их словам, Елизавета Глинка всю себя отдавала работе, часто ставя в ущерб собственные интересы. Так, по средам правозащитница ездила на Павелецкий вокзал кормить бездомных.

Доктор Лиза сделал многое для того, чтобы мир менялся к лучшему, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны» – подчеркнул законодатель.

Он отметил, что доктору Лизе и ее фонду помогали многие депутаты. «Нам важно сделать все, чтобы память о ней жила», – сказал Володин. Спикер выразил надежду, что число последователей Елизаветы Глинки будет увеличиваться. После выставки в Госдуме прошел закрытый показ фильма, посвященного доктору Лизе.

Елизавета Глинка в 2007 году основала общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правозащитника погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Чтобы продолжить ее дело, друзья и соратники учредили фонд «Доктор Лиза».