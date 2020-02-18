Ассоциация федеральных судей обсудит вмешательство администрации в дело Роджера Стоуна

18.02.2020, 18:52, Новости дня

Национальная ассоциация федеральных судей в среду проведет экстренное заседание после того, как сотрудники Министерства юстиции вмешались в процесс по делу близкого друга президента Дональда Трампа, сообщила «Голосу Америки» глава ассоциации судья Синтия Руф.

По словам Руф, члены ассоциации «обеспокоены нападками на отдельных судей». Именно это и станет основной темой обсуждения.

Руф отказалась уточнить дополнительные подробности, но отметила, что судьи сочли невозможным ждать очередного весеннего заседания.

На прошлой неделе Министерство юстиции шокировало политическое и юридическое сообщество, отозвав рекомендацию собственных прокуроров и рекомендовав более мягкий приговор для Роджера Стоуна, которого признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию в связи с расследованием о российском вмешательстве в выборы.

Прокуроры, которые вели дело Стоуна, рекомендовали приговорить его к лишению свободы на срок от семи до девяти лет, что соответствует директивам для определения наказаний за подобные преступления.

Однако после того, как Трамп возмутился в «Твиттере», назвав такой приговор «ужасным» и «несправедливым», Минюст рекомендовал менее суровое наказание.

Трое из четырех прокуроров отстранились от дела Стоуна, а четвертый подал в отставку.

Приговор Стоуну должны вынести в четверг. Решение о том, сколько лет он проведет в тюрьме, примет судья Эми Берман Джексон.

Джексон назначила на вторник телеконференцию с адвокатами Стоуна.

Джексон назначил экс-президент Барак Обама, а Трамп нередко критикует многие решения и политические инициативы своего предшественника. Так, на прошлой неделе президент выразил недовольство по поводу решения Джексон приговорить бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта к одиночному заключению, а также по поводу того, что не было запущено расследование в отношении демократа Хиллари Клинтон.

По словам судьи Руф, Ассоциация федеральных судей не собирается вмешиваться в дело Стоуна, но поддерживает Джексон.

«Мы поддерживаем всех федеральных судей, которые делают то, что от них требуется», – отметила она.

Дело Стоуна породило вопросы в Конгрессе о политическом вмешательстве в дела судебной власти, которая должна быть независимой.

Трамп на прошлой неделе поблагодарил генпрокурора Уильяма Барра за то, что тот «взял в свои руки» дела Стоуна. При этом и Трамп, и Барр отрицают, что президент просил генпрокурора вмешаться.

Барр в следующем месяце должен выступить в Конгрессе.

Более 2000 бывших сотрудников Минюста призвали Барра подать в отставку, заявляя, что его действия в деле Стоуна «откровенно и неоднократно» попирали независимость судебной власти.

Барр в интервью ABC News на прошлой неделе отметил, что твиты президента «делают невозможным» выполнение его работы, и подчеркнул, что «не позволит никому давить на себя, будь то Конгресс, редколлегия газеты или президент».