В Huawei отреагировали на закон о предустановке российского ПО на смартфоны

18.02.2020, 18:51, Новости дня

Huawei изучает вопрос предустановки российского программного обеспечения на свои смартфоны, заявили в китайской компании.

«Мы рады сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и активно развиваем свой собственный магазин приложений AppGallery. Что касается предустановленных приложений, мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка», – сообщили в пресс-службе Huawei, передает РИА «Новости».

Ранее компании Samsung и Xaomi заявили о готовности выполнять требования о предустановке российского софта.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и должны способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.