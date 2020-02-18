В рейтинг THE вошли 39 российских вузов

18.02.2020, 18:51, Новости дня

В рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, опубликованном британской компанией Times Higher Education (THE), увеличилось число российских вузов – с 35 до 39, сообщили в пресс-службе проекта «5-100», который ставит задачей повышение престижа российского высшего образования.

В тройке российских лидеров – МГУ имени М. В. Ломоносова (5-я позиция), Московский физико-технический институт (12-я позиция) и НИУ ВШЭ (18-я позиция против 22 в 2019 году), передает ТАСС.

В сотне лучших вузов рейтинга также НИЯУ МИФИ (27 место), НИУ ИТМО (35), Национальный исследовательский Томский государственный университет (52), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (72), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (82), НИТУ МИСиС (89), Санкт-Петербургский государственный университет (100).

Новичками рейтинга стали Санкт-Петербургский горный университет (167 место), Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Южно-Уральский государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, которые находятся в диапазоне мест с 401 по 500, а также Башкирский государственный университет, который за пределами первых пяти сотен.

Рейтинг THE охватывает 533 университета из 48 стран.

«Динамика, которую вузы – участники проекта «5-100» демонстрируют в рейтинге с 2015 года, показывает, как поддержка государства позволяет улучшить положение университетов в рейтингах. Представительство университетов проекта «5-100» в рейтинге ТНЕ Emerging Economies University Ranking увеличилось с нуля в 2013 году, когда рейтинг был впервые опубликован, до семи и более университетов каждый год начиная с 2015 года. Для глобального рынка, конкуренция на котором постоянно растет, это довольно впечатляющее достижение», в – отметил главный редактор Times Higher Education Фил Бейти.

Ранее 13 российских вузов попали в рейтинг университетов по трудоустройству выпускников.



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