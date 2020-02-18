Результаты «Диктанта Победы» решено засчитывать при поступлении в вузы

18.02.2020, 18:44, Новости дня

Министерство науки и высшего образования в этом году будет засчитывать высокие результаты в рамках всероссийской акции «Диктант Победы» при поступлении в вузы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«С учетом опыта 2019 года и с целью привлечения большего числа молодежи к изучению военной истории своей страны мы поддержали инициативу и включили (результаты предстоящего в этом году «Диктанта Победы») в число индивидуальных достижений абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года», – передает слова Фалькова РИА «Новости».

Он напомнил, что абитуриенту таким образом может быть зачтено до 10 баллов при поступлении в вуз, как это допускается законодательством.

«Это хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях», – сообщил министр.

В этом году акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля, она пройдет второй раз. Участники получат 25 вопросов, из которых 20 будут общефедеральными и пять посвящены местной тематике.

В июне прошлого года депутат Госдумы, председатель оргкомитета диктанта Александр Хинштейн сообщил об инициативе, по которой абитуриенты вузов, победившие в «Диктанте Победы», смогут получить льготы при поступлении.



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