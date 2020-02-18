Норвежский биатлонист извинился за критику Логинова

18.02.2020, 18:44, Новости дня

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что его критика в адрес российского спортсмена Александра Логинова после его победы на чемпионате мира в Антхольце была излишней.

«Я далек от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге. Его грустная история позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Русским запомнится этот успех, но другие помнят и то, что случилось раньше. Как быть с победами норвежцев Йохауг и Сундбю после их дисквалификаций? Это правда, я могу взглянуть на это глазами российских болельщиков», – сказал норвежский спортсмен, передает «Матч ТВ».

Он отметил, что есть разные разновидности допинга, как и преступления бывают разной тяжести.

«Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг», – добавил Бе.

Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, однако подвергся критике со стороны иностранных звезд биатлона – на него обрушились норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе, швед Себастьян Самуэльссон, которые припомнили россиянину дисквалификацию за допинг в 2015 году.

Однако другой норвежский биатлонист – Ветле Шостад Кристиансен – встал на защиту российского спортсмена.