За связи с Венесуэлой США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

18.02.2020, 18:42, Новости дня

18 февраля министерство юстиции США сообщило о введении санкций против структурного подразделения компании «Роснефть» Rosneft Trading.

Решение связано с тем, что российская компания оказалась связана с Венесуэлой, в отношении которой Вашингтон вводит экономические ограничения.

Американские счета Rosneft Trading должны быть заблокированы до 20 мая 2020 года, компаниям из США запрещено вести с российской компанией бизнес.

Кроме того, Минюст США внес в список санкционных лиц вице-президента «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро.

Санкции США в отношении Венесуэлы действуют с 2014 года. В январе 2019-го американские власти объявили об их усилении – они ввели ограничения в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA.

В апреле 2019-го США ввели санкции против двух венесуэльских нефтяных компаний и 35 судов, а также в отношении Центрального банка Венесуэлы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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