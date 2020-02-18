Названы самые популярные бэушные автомобили возрастом до 3 лет

18.02.2020, 18:30, Новости дня

Очередной этап анализа вторичного рынка — на этот раз самого свежего его сегмента — позволил определить не только лидеров российской «вторички», но и регионы с самыми низкими и высокими ценами. А еще стало известно, какие классы автомобилей возрастом до 3 лет предпочитают россияне.

Самыми востребованными среди самых молодых автомобилей с пробегом стали машины так называемого «малого класса» — на них приходится 43% всех сделок со средней ценой в 538 тысяч рублей, выяснили аналитики Авито.Авто. Второй по популярности сегмент — это кроссоверы (31,5% сделок, средняя цена — 1,56 млн рублей). Востребованность автомобилей прочих классов не превышает 10%.

Вполне ожидаемо лидеры сегмента «три года и моложе» что среди марок, что среди конкретных моделей аналогичны бестселлерам рынка новых автомобилей. Самыми популярными среди брендов названы Lada, Kia и Hyundai, а среди моделей — Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio, причем у лидера рейтинга оказалась самая низкая средняя цена среди всех участников Топ-10 — всего 373 000 рублей.

Названы самые ликвидные подержанные автомобили в России

В среднем же по РФ за автомобиль в возрасте до трех лет жители страны платят 1,09 млн рублей, но разброс этого показателя в зависимости от региона достаточно велик: от 801 тысячи рублей в Тольятти до 1,58 млн рублей в Новосибирске. Москва заняла лишь второе место в списке городов с самыми дорогими автомобилями (1,55 млн рублей), но зато лидирует в рейтинге регионов, где «трехлетки» наиболее востребованы — более 15% от всех сделок на вторичном рынке. Второе и третье места — за Казанью и Саратовом.

Стоит также отметить, что в целом по вторичному рынку сегмент автомобилей с пробегом в возрасте от 0 до 3 лет достаточно компактен и занимает лишь 8%.

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