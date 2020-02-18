Умерла актриса из сериалов «МЭШ» и «Сабрина — маленькая ведьма»

18.02.2020, 18:30, Новости дня

Умерла американская актриса Келли Накахара Уолетт, прославившаяся ролями в сериалах "МЭШ" и "Сабрина — маленькая ведьма". Ей было 72 года.

Женщина скончалась в воскресенье, 16 февраля, после борьбы с раком. Данную информацию подтвердил сын актрисы Уильям Уолетт, сообщает Deadline.

Келли Накахара получила известность, появившись на протяжении всех одиннадцати сезонов в комедийном сериале "МЭШ" в роли медсестры Келли Ямато.

Также актриса приняла участие в сериалах "Охотник", "Проблемы роста", драме "У нее будет ребенок".

Ранее сообщалось о смерти актрисы-каскадера Шерил Сандерс. Она была дублершей Николь Кидман. На женщину с ее супругом напал бывший муж.



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