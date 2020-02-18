Основная версия массовой гибели рыбы в Ростове – браконьерство

18.02.2020, 18:30, Новости дня

В Азово-Черноморском управлении Росрыболовства назвали основную причину массовой гибели рыбы в реке Дон. Специалисты управления считают, что это браконьерство. Браконьеры выбросили в воду рыбу, которая не поместилась в судно. На это указывают, во-первых, короткий участок гибели рыбы на отмели, во-вторых, особенности повреждений рыбы.

В настоящее время специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Затем, сообщает ГТРК "Дон-ТР", результаты исследований будут переданы в полицию. Напомним, массовая гибель рыбы в реке Дон была зафиксирована сегодня. Местные жители обнаружили утром на берегу реки десятки тонн пеленгаса. Мертвая рыба выстилала почти три километра береговой полосы.

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ГТРК "Дон-ТР"



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