Звезда «Шерлока» и «Хоббита» признался, что избивал и обзывал своих детей

18.02.2020, 18:30, Новости дня

48-летний английский актер Мартин Фримен, лауреат премии "Эмми" и BAFTA признался, что жестоко обращался со своими детьми. У мужчины двое наследников — 14-летний сын Джо и 11-летняя дочь Грейс.

Об откровенном признании Фримена сообщает The Times. По словам артиста, он применял физическую силу к детям, когда они были маленькими. При этом звезда "Шерлока" рассказал о договоренности с бывшей партнершей Амандой Аббингтон не применять насилие к дочери и сыну, а также не грубить им. Мартин Фримен рассказал, что он нарушил как первое, так и второе правило.

По словам английского актера, он порол Джо и Грейс. Кроме того, он назвал детей "маленькими выродками". Мужчина признался, что не должен был этого делать. При этом он отметил, что воспитание детей порой является трудным. Фримен рассказал, что в мире существует много представлений о том, что растить ребенка — это нечто прекрасное. Такая формулировка, по мнению артиста, заставляет некоторых чувствовать себя неважно. При этом Мартин не стал скрывать, что считает воспитание сына и дочери прекрасной составляющей своей жизни.

Фримен получил известность, снявшись в сериалах "Офис", "Шерлок", "Фарго", а также сыграв хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Хоббит".