Составлен ТОП-5 лучших смартфонов с мощным аккумулятором

18.02.2020, 18:30, Разное

Для современного пользователя одним из основных параметров смартфона является его автономность. Далеко не все производители заботятся о том, чтобы аккумулятор устройства имел достаточный объем для длительного использования. В то же время, на рынке присутствует масса приборов с отличной автономностью. Журналисты издания OANews составили ТОП-5 смартфонов с лучшими аккумуляторами.

Oppo A1k

Стоимость данного смартфона в РФ составляет примерно 8 тысяч рублей. Представитель бюджетного ценового сегмента был представлен в мае минувшего года. Он располагает дисплеем среднего размена на 6,1 дюйма. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 9.0. Также разработчики решили установить в смартфоне слот для 2 SIM-карт и отдельный разъем для подключения внешнего накопителя. Основой прибора является процессор Mediatek Helio P22. Среди недостатков смартфона стоит выделить отсутствие дактилоскопического датчика. Емкость аккумулятора в нем составляет 4 тысячи миллиампер часов. Согласно рейтингу UL Benchmarks, устройство может работать в активном режиме на протяжении примерно 13,5 часа. На задней панели смартфона разместилась камера на 8 мегапикселей. Разрешение фронтального записывающего устройства составляет 5 мегапикселей.

Samsung Galaxy A30s 32GB



Представитель среднего ценового сегмента от Samsung был представлен осенью минувшего года. Несмотря на относительно низкую производительность, смартфон располагает дисплеем стандарта AMOLED с небольшим вырезом в верхней части. Емкость аккумулятора устройства составляет 4 тысячи миллиампер часов, но при средних технических характеристиках его хватает на примерно 14 часов активной работы. В качестве процессора для смартфона был выбран Samsung Exynos 7904, который еще несколько лет назад устанавливался во флагманах. На AnTuTu Benchmark устройство получило 107 тысяч баллов, что для бюджетного прибора является отличным результатом. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне разместился под дисплеем. Также устройство отличается от других относительно дешевых аналогов наличием поддержки NFC. На задней панели смартфона разместилась камера с тремя объективами на 25, 8 и 5 мегапикселей соответственно.

Xiaomi Redmi 7 3/32GB



Данное устройство закрывает тройку лидеров. Его стоимость в РФ составляет примерно 9,3 тысячи рублей. В продаже устройство появилось в апреле минувшего года, но до сих пор является одним из бестселлеров. Оно работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 632. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4 тысячи миллиампер часов. Также прибор располагает сканером отпечатка пальца, но не имеет поддержки NFC. Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 3 гигабайта в базовой вариации. Дисплей устройства получил диагональ в 6,2 дюйма, чего вполне достаточно для комфортной работы в программах и просмотра фильмов. По данным UL Benchmarks, аккумулятор смартфона обеспечивает его функционирование в активном режиме на протяжении примерно 13 часов. На задней панели устройства разместилась камера с двумя объективами на 12 и 2 мегапикселя соответственно.

ASUS ROG Phone II ZS660KL 12/512GB



Данный прибор является представителем флагманского ценового сегмента и имеет стоимость примерно в 65 тысяч рублей. Он был представлен в ноябре минувшего года. Разработчики позиционируют его в качестве современного игрового смартфона. Основой для устройства является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, установленный вместе с 12 гигабайтами оперативной памяти. Аккумулятор на 6 тысячи миллиампер часов обеспечивает более 12 часов работы в активном режиме. Динамики расположены на фронтальной панели, сохранен 3,5-миллиметровый аудиоразъем, а массив из четырех микрофонов позволяет записывать качественный сигнал. В качестве опциональных дополнений смартфон продается вместе с док-станцией TwinView Dock II и модульным геймпадом ROG Kunai. Основой для устройства является операционная система Android 9.0.

Motorola Moto E5 Plus 32GB



На пятом месте рейтинга разместился смартфон от компании Motorola, относящийся к бюджетному ценовому сегменту. Его стоимость в РФ в базовой вариации составляет примерно 9,7 тысячи рублей. Он работает на основе операционной системы Android 8.0. Основой для смартфона служит процессор Qualcomm Snapdragon 425. Емкость аккумулятора устройства составляет 5 тысяч миллиампер часов, что обеспечивает его функционирование на протяжении примерно 14 часов. К недостаткам прибора можно отнести отсутствие поддержки NFC и не очень удобно расположенный сканер отпечатков пальцев.