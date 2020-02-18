Представители ЛНР забрали тело погибшего у линии соприкосновения украинского силовика

18.02.2020, 18:26, Новости дня

Тело украинского силовика, погибшего у линии соприкосновения в Донбассе, забрали представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил глава представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

«Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства ЛНР в СЦКК при содействии организации воинов ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело погибшего военнослужащего ВС Украины», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».

Ветераны Союза ветеранов Афганистана Луганщины были гарантами соблюдения «режима тишины» и со стороны Киева, сообщил председатель организации Сергей Шонин.

«Тело военнослужащего ВС Украины благополучно доставлено к месту эвакуации и вывезено с передовой», – сказал Шонин.

Тем временем в Евросоюзе сильно обеспокоились эскалацией ситуации в Донбассе. «Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением запрещенного минскими соглашениями оружия привели к жертвам и вызывают чрезвычайную тревогу», – заявил ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он добавил, что «это полностью идет вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается».

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «события, которые сегодня произошли – это совершенно спланированная операция».



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