Суд отказал ЦБ в аресте активов бывших руководителей Минбанка

18.02.2020, 18:24, Новости дня

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Центрального банка России об аресте имущества бывших топ-менеджеров и собственников Московского индустриального банка по иску о взыскании с них 195 млрд рублей убытков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ЦБ ранее попросил наложить арест на имущество, которое принадлежит 19 ответчикам по иску, которые руководили банком в последние три года перед санацией. Коме того, регулятор ходатайствовал о заморозке их банковских счетов. Среди ответчиков — основной бенефициар банка Абубакар Арсамаков и другие.

10 декабря ЦБ направил претензию экс-руководителям Минбанка с требованием погасить убытки на 195,3 млрд рублей. Сами бывшие топ-менеджеры не считают себя виновными и отказались выполнить требования регулятора.