США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

18.02.2020, 18:24, Новости дня

США внесли в санкционный список швейцарскую дочернюю компанию «Роснефти» Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Об этом сообщил американский Минфин.

Rosneft Trading включена в санкционный список за «материальное содействие» венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Дидье Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» и входит в состав ее правления.

После появления информации о введении санкций, акции «Роснефти» упали более чем на 5%.

Ранее США неоднократно обвиняли «Роснефть» и ее дочерние компании в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Участника акции 27 июля Чирцова приговорили к году колонии за нападение на полицейского

29.01 / Эксперт: Глава Чувашии показал пример неправильного поведения чиновника

23.01 / Из-за вспышки коронавируса власти Пекина отменили празднование Нового года

31.01 / В Италии зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом

24.12 / В Киеве закрывали метро «Майдан Незалежности» из-за сообщения о минировании

30.01 / Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий

11.02 / Зеленский об изменениях в «Минск»: Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать

16.01 / Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее Медведева

20.12 / Ветеран «Альфы»: У спецслужб нет устройств для чтения мыслей людей с оружием

23.01 / Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика