США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

18.02.2020, 18:24, Новости дня

США внесли в санкционный список швейцарскую дочернюю компанию «Роснефти» Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Об этом сообщил американский Минфин.

Rosneft Trading включена в санкционный список за «материальное содействие» венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Дидье Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» и входит в состав ее правления.

После появления информации о введении санкций, акции «Роснефти» упали более чем на 5%.

Ранее США неоднократно обвиняли «Роснефть» и ее дочерние компании в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.