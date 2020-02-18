18.02.2020, 18:21, Разное

Представитель немецкого автопрома — компания Volkswagen работает над новым электрическим кроссовером. На данный момент модель, продолжающая семейство ID, находится на начальном этапе разработки, но уже к 2023 году производитель планирует начать серийный выпуск новинки с «рабочим» названием Ruggdzz.

По имеющейся информации, новый электрический кроссовер от Volkswagen будет полноприводным, а его габариты, скорее всего, станут аналогичными ID 4. При этом внешне грядущая модель может значительно отличаться от остального «семейства». Это коснётся как более квадратного профиля, так и иной фальшрешетки, головной оптики, практически горизонтального капота и плоской крыши, вертикального лобового стекла. Электрокроссовер ожидают в 5- и 7-местном исполнении. Последнее может стать наиболее востребованным на китайском и североамериканском рынках.

Сообщается, что основой для новой ID-модели от Volkswagen станет платформа MEB, а под капотом разместятся две электрические установки для обеспечения полного привода. Более детальные технические подробности о разработке немецкого автопроизводителя на текущий момент не рассекречиваются.