Мнение: О защите зверей там, где пора спасать людей

18.02.2020, 18:20, Разное

Я просто процитирую пламенный глагол. «Я гражданка России, родившаяся в #СССР. Сегодня мне 63, я изменилась внешне, но внутренне осталась той же. А вы – чиновники, мэры, губернаторы, помощники и замы, ИО, ВРИО, депутаты – всего за 29 лет нашей новой истории вы… разрушили мою страну, которую я люблю. Вы разделили её на «НАС» и «ВАС». Мы с вами живём в разных странах. Ваша – сытая, богатая, чванливая, оголтелая от безнаказанности и бессовестная. В нашей – за украденную банку шпрот сажают в тюрьму, но не сажают подонков, садистов и живодёров.

Вы уничтожили нашу культуру, складывавшуюся веками, наши ценности – не убей, не воруй, живи по средствам, не разрушай, уважай, люби и созидай. Вы уничтожили само понятие «интеллигентность». Вы вытеснили из менталитета наших людей понятия честь, достоинство, совесть, порядочность, заменив их пошлостью, вульгарностью и примитивом. Вы своим безразличием и непрофессионализмом создали людей нового типа – пустых, примитивных, алчных, злобных и жестоких. Они даже в институты поступают не для того, чтобы потом что-то создавать, а где больше денег будет. За что им будут платить, им неважно. Они берут пример с вас. Вам же не важно, а они чем хуже?».

Уф, сколько пафоса! Но это ещё не всё. Тонкая натура художника не может остановиться, когда терпение лопнуло.

«Цивилизованная страна, господа, отличается от нецивилизованной, отношением к детям, старикам и животным. Выпускников детдомов, сирот, за которых некому заступиться, вы заселяете в непригодное жильё. А чего своих детей не отселяете в фанерные домики и сгнившие квартиры? Сами-то при этом живёте в огромных коттеджах.

Вы все навешиваете на себя георгиевские ленточки 9 мая. Вам не стыдно, пусть не перед нами, но перед вашими предками? Для этого они завоёвывали мир и свободу? Свободу от совести? Ведь это по вашим законам стариков после 80 лет (особенно одиноких, за которых некому платить) больше пяти дней в больницах не держат: долечивайтесь дома, если до него доковыляете. Нет – ну так умирайте! Старики для вас экономически нерентабельны!

А животных просто убивают…».

Как вы думаете, к чему был весь этот обличительный пафос в начале? Чего ради выплеснуто на бумагу и в #интернет столько правильных слов?

Конечно, не для людей. Для животных. Всё остальное в открытом письме актрисы Елены Сафоновой – про них, про зверей. Про то, что не хватает средств у государства на приюты для бродячих собак, зато хватает для их отлова и отстрела. Про то, что даже и приюты, подконтрольные чиновникам, становятся местом, где истязают и мучают животных за бюджетные #деньги. Про то, что необходим федеральный закон о гуманном отношении к зверью.

И это всё, наверное, правильно.

Или всё же сперва надо было позаботиться о людях – детях, стариках, сиротах, ветеранах и т.п.? Кто заступится за них?

И почему зоозащитников всегда больше и они обычно громче, тогда как защитников, например, бывших детдомовцев или одиноких стариков не слышно вовсе?