Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом

18.02.2020, 18:18, Новости дня

61-летняя американская певица Мадонна поделилась в Instagram подборкой снимков по случаю окончания шоу Madame X в Лондоне, на некоторых из которых запечатлена с 23-летней дочерью Лурдес и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

На последнем фото в подборке запечатлен поцелуй певицы и ее избранника.

«Спасибо, Лондон. Вы были фанатичны! Я бы не могла сделать всего этого без поддержки всех моих любимых», – написала Мадонна.

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Thank you London……. * . You were Fan-tastic! Could not have done it without the support of all of my loved ones ♥ * #londonpalladium @ahla_malik

Публикация от Madonna (@madonna) 18 Фев 2020 в 4:04 PST

Ахламалик Уильямс – участник балета Мадонны.

Певицпа была замужем дважды. С 1985-го по 1989 год она жила с актером Шоном Пенном, с 2000-го по 2008-й – с британским режиссером Гаем Ричи. У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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