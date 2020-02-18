Эфиопия сообщила, что США обещали ей «существенную финансовую поддержку»

18.02.2020, 18:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео завершает свое африканское турне визитом в Эфиопию, где он обсудил с премьер-министром страны Абием Ахмедом Али политические реформы и планы США по оказанию «существенной финансовой поддержки» для подкрепления этих усилий, заявляют власти Эфиопии.

Как сообщили в пресс-службе эфиопского премьер-министра, они также обсудили различные региональные проблемы, в том числе спор между Эфиопией и Египтом по поводу крупного проекта строительства плотины.

Эфиопия является второй по численности населения страной Африки и важным союзником США в сфере безопасности. От Ахмеда Али ожидают продолжения кардинальных реформ, благодаря которым ему в прошлом году присудили Нобелевскую премию мира. Он вступил в должность в 2018 году и незамедлительно отменил чрезвычайное положение в стране, освободил политзаключенных и призвал бежавших из страны представителей оппозиции вернуться на родину.

Однако в августе ему предстоит серьезное испытание в связи с предстоящими выборами, которые премьер-министр обещал сделать честными и свободными. Аналитики отмечают, что смягчение репрессивных мер возродило давние противоречия между различными этническими группами в стране. Столкновения порой приводят к жертвам.

США призывают Эфиопию продолжать реформы. Администрация президента Трампа также призывает Ахмеда Али и его правительство найти мирное решение спора с Египтом по поводу Плотины великого возрождения Эфиопии, строительство которой вскоре должно завершиться.

Эфиопия настаивает, что плотина поможет большому количеству ее жителей выбраться из бедности, а Египет предупреждает, что слишком быстрое наполнение резервуара истощит реку Нил.

Вашингтон помог организовать несколько раундов переговоров между сторонами.

Помпео во вторник выразил надежду, что переговоры принесут «позитивные результаты».

Ранее Помпео посетил Сенегал и Анголу в стремлении укрепить влияние США в регионе на фоне конкуренции с Китаем. Эфиопия поддерживает тесные деловые связи с Пекином и в последнее время сблизилась с богатыми странами Персидского залива.