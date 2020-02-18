Трамп призвал «выбросить» все дела, связанные с расследованием Мюллера

18.02.2020, 18:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал «выбросить» все дела, связанные с расследованием российского вмешательства в выборы-2016, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.

При этом Трамп не исключил, что может подать судебный иск по этому вопросу.

«Все, что связано с этим мошенническим расследованием,… пахнет тухлятиной и, на мой взгляд, должно быть выброшено», – написал президент в «Твиттере».

«Если бы я не был президентом, я бы подал в суд на них на всех… но может быть, я еще это сделаю», – отметил Трамп.