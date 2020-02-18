Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: За прошлый год мы заплатили почти 13 млрд грн налогов

18.02.2020, 18:06, Новости дня

В 2019 году компания «АТБ-Маркет» заплатила в бюджет Украины почти 13 млрд грн налогов. Об этом в интервью основателю издания «ГОРДОН» журналисту Дмитрию Гордону сообщил совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич.

Его спросили, какой товарооборот был у сети в прошлом году.

«128 миллиардов [гривен]. Чуть меньше 13 миллиардов [гривен налогов заплатили]», – сказал Буткевич.

Он подчеркнул, что ему «неинтересно», кто сопоставим с «АТБ-Маркет» по выплате налогов.

«Я знаю четко, что мы – первые среди тех компаний, которые были созданы с нуля и самими», – подчеркнул Буткевич.

По данным бизнесмена, в сети насчитывается 1077 магазинов. Количество сотрудников – больше 60 тыс.

«Зарплату платим четко, вовремя. Средняя зарплата у нас – где-то 14 тысяч», – объяснил он.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью