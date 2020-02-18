Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

18.02.2020, 18:06, Новости дня

Соединенные Штаты неприкрыто и бесцеремонно грабят Сирию: взяли под контроль нефтяные месторождения, которые принадлежат гражданам страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах в Италии.

При этом большая часть Арабской Республики нуждается в отоплении, горячей воде, электричестве, который получают, прежде всего, из ископаемого топлива, добавил глава военного ведомства в эфире телеканала "Россия 24". Несмотря на это, США запрещают ввозить в Сирию ввозить нефть.

Также во время переговоров Сергей Шойгу рассказал, что войска коалиции под руководством Соединенных Штатов не сделали ничего, чтобы восстановить город Ракка. Глава российского военного ведомства напомнил, что населенный пункт был практически уничтожен ковровыми бомбардировками.

В Ракке до сих пор не началось разминирование. Каждый месяц от неразорвавшихся боеприпасов и мин гибнет более 50 сирийцев, отметил Шойгу.



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