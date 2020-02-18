Боевое столкновение на Донбассе. Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство

18.02.2020, 18:06, Новости дня

По факту обстрела боевиками позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области начато уголовное производство. Об этом 18 февраля проинформировал Офис генпрокурора Украины.

Обстрелы квалифицированы как посягательство на территориальную целостность (ч. 3 ст. 110) и создание незаконных вооруженных формирований (ч. 5 ст. 260) Уголовного кодекса Украины.

«По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения», – рассказали в пресс-службе.

Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области 18 февраля. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе» и провокацией, на которую «сильно ответила» украинская армия.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.