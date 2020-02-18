Вероника Кудерметова вышла в следующий круг турнира в Дубаи

18.02.2020, 18:06, Новости дня

В Дубаи продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 2,8 миллионов долларов. Вслед за Анастасией Павлюченковой в следующий круг вышла Вероника Кудерметова.

Вероника Кудерметова проводила встречу против украинки Даяны Ястржембской. Проиграв первый сет 5:7, Вероника выиграла второй 6:3. В третьем она смогла отыграться при счете 2:5 и вырвать победу на тай-брейке 7:6 (7:5).

Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира. В матче за выход в четвертьфинал россиянка поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.



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