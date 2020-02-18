Путин и президент Туркмении обсудили отношения двух стран

18.02.2020, 18:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, стороны обсудили развитие отношений стран в различных сферах, информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Также стороны подтвердили стремление «и далее укреплять стратегическое партнерство РФ и Туркмении, развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам».

Путин и Бердымухамедов договорились поддерживать активные контакты на различных уровнях.

В октябре Путин встретился с Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению лимузинов Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.