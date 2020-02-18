США ввели санкции против подразделения Роснефти

18.02.2020, 18:05, Новости дня

США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading, сообщил минфин Соединенных Штатов.

Также введены санкции против председателя совета директоров Rosneft Trading Дидье Касимиро, передает РИА «Новости».

Касимиро является вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Роснефти, и входит в состав ее правления.

В 2019 году Соединенные Штаты разрешили Роснефтииспользовать купленную по предоплате у Венесуэлы нефть на индийских нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что РФ «скоро узнает», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.

Перед этим в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.



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