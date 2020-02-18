Наталья Фриске показала стройную фигуру в красном бикини на Шри-Ланке

18.02.2020, 18:04, Разное

Сестра умершей от онкологии популярной отечественной исполнительницы Жанны Фриске на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время отдыха на Шри-Ланке. Наталья Фриске продемонстрировала подписчикам стройную фигуру в красном бикини.
В недавней публикации Фриске порассуждала на тему внимательности к женщинам. По мнению экс-участницы группы «Блестящие», данное понятие подразумевает больше, чем «давать о себе знать». То есть, кроме этого мужчине нужно с интересом выслушивать собеседницу, восхищаться ею, баловать, замечать заинтересованность, предупреждать недовольство, а также стремиться чем-то удивить и проявлять инициативы к свиданиям. Пост Наталья Фриске сопроводила снимком, сделанным в бухте Велигама на Шри-Ланке. Сестра покойной певицы позирует на больших валунах в ярко-красном бикини, демонстрируя стройные ноги и упругие ягодицы.

В комментариях многие фолловеры высказывают своё мнение о внимательности, замечая, что мужчину, способного проявлять к женщине всё перечисленное Фриске, сейчас встретить очень сложно. Другие больше внимания уделили фото, написав массу комплиментов прекрасной физической форме 33-летней исполнительницы и бизнесвумен, в отличие от большинства пользователей не применяющей специальные фильтры и фотошоп, а потому всегда выглядящей «естественно и красиво».



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