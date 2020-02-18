Отар Кушанашвили обвинил Алену Водонаеву в пиаре на скандале вокруг темы материнского капитала

18.02.2020, 18:04, Разное

Телеведущий Отар Кушанашвили обвинил бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» в пиаре на скандале вокруг темы повышения материнского капитала. Он уверен, что благодаря неутихающим обсуждениям Алена Водонаева стала еще популярней.

Кушанашвили считает, что Водонаева специально создала шумиху вокруг своего имени. Он добавил, что навряд ли Билли Айлиш радуется так своему успеху, или Рассел Кроу при получении «Оскара», как, наверное, радуется Водонаева вызову в полицию. По его мнению, мало кто знает, что любой хайп в Сети можно обратить в большие деньги, а вот ведущая знает. Да, она имеет право на личное мнение, но не стоит поднимать столько шума вокруг ее персоны.

Скандальный ведущий все же считает, что доля правды в злополучном посте Водонаевой о повышении материнского капитала есть, ведь недобросовестные россиянки будут рожать детей ради денег. Еще Кушанашвили добавил, что все беды нашего мира из-за недалеких умов тех, от кого ожидают вменяемости. Если даже Водонаеву заставят публично извиниться или заплатить штраф, то она все равно останется в хорошем свете, ведь если еще один такой скандал, то ей можно будет присвоить звание «жертва режима».