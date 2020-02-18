CNBC — иски о сексуальных домогательствах довели «Бойскаутов Америки» до банкротства

18.02.2020, 18:04, Новости дня

На фоне множества исков о сексуальных домогательствах в отношении мальчиков «Бойскауты Америки» подали заявление о банкротстве, пишет CNBC. Учреждение рассчитывает на реорганизацию, в рамках которой оно сможет не только выплатить компенсации пострадавшим, но и продолжить выполнять свою «миссию».



Reuters

«Бойскауты Америки» объявили о банкротстве, пишет CNBC. Из-за растущих финансовых проблем, связанных с тем, что когда-то именитой организации приходится защищаться в суде против обвинений в сексуальных домогательствах в отношении мальчиков, во вторник 18 февраля «Бойскауты» подали заявление с прошением о защите от кредиторов.

Как заявил представитель организации, за защитой в связи с банкротством «Бойскауты» обратились с двумя целями: чтобы выплатить компенсации «жертвам, пострадавшим во время своего скаутства» и чтобы продолжить свою «миссию» в последующие годы. «Бойскауты» рассчитывают на 11-ю главу Кодекса США о банкротстве, которая позволит избежать ликвидации и реорганизовать учреждение. Таким образом может быть создан специальный фонд, из которого жертвам будут выплачиваться компенсации.

«Бойскауты Америки» глубоко переживают за судьбу жертв домогательств и приносят свои искренние извинения всем, кто пострадал в период своего участия в скаутском движении. Мы крайне возмущены инцидентами, когда определённые лица использовали наши программы, чтобы навредить невинным детям. Хотя мы понимаем, что ничто не сможет исправить тот болезненный опыт, с которым столкнулись жертвы домогательств, мы надеемся, что процесс по 11-й главе вместе с предложенным фондом обеспечат всем жертвам справедливую компенсацию и помогут «Бойскаутам» продолжать выполнять их важную миссию», — заявил президент организации Роджер Мосби.

«Бойскауты» подчёркивают, что процесс банкротства затронет только национальную организацию — местные ячейки с их программами финансово независимы.

Фирма адвоката Майкла Пфау представляет порядка 300 людей, утверждающих, что они сталкивались с сексуальными домогательствами во время своего участия в скаутском движении в более чем 30 штатах. Юрист называет разбирательство по делу о банкротстве «Бойскаутов» историческим: «Из-за числа жертв оно будет куда более масштабным и сложным, чем какие-либо другие дела о банкротствах, которые мы видели до сих пор, включая Католическую церковь». В случае последней, по словам Пфау, разбирательства проводились в отношении отдельных епархий, здесь же дело касается общенациональной организации.

Теперь в рамках процесса банкротства «Бойскаутов Америки» будет сформирована комиссия кредиторов, куда войдут и жертвы домогательств. Как объяснил Пфау, эти люди наймут юристов, чтобы те представляли интересы кредиторов в переговорах с «Бойскаутами», которые, по данным CNBC, задумывались о банкротстве ещё в 2018 году. Все дела о домогательствах в отношении организации, которые сейчас рассматриваются в разных штатах, будут приостановлены и переданы федеральному Суду по делам о банкротстве.

Как объясняет Пфау, для жертв домогательств объявление «Бойскаутов» имеет и позитивные, и негативные стороны. Плюс состоит в том, что процесс банкротства займёт куда меньше времени, чем обычные суды и апелляции в суде штата. Однако, с другой стороны, таким образом пострадавшие лишаются своего самого сильного оружия, суда присяжных, что, по мнению адвоката, и было одной из главных целей «Бойскаутов Америки», когда они заявляли о своём банкротстве.

Организация, основанная в 1910 году как «бастион традиционных ценностей», репутация которой, безусловно, пострадала из-за скандалов с домогательствами, настаивает, что 90% всех обвинений относятся к периоду как минимум 30-летней давности и сегодня можно безбоязненно участвовать в скаутском движении.