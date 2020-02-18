Прилепин выразил уверенность в поддержке поправок к Конституции россиянами

18.02.2020, 17:58, Новости дня

Большинство россиян поддержат на общероссийском голосовании поправки к Конституции, считает писатель Захар Прилепин, который входит в состав рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

«Слава богу, что эта работа (деятельность рабочей группы, – прим. ВЗГЛЯД) идет, я более чем удовлетворен. <…> Я абсолютно убежден, что это отвечает коллективному желанию, коллективному духу народонаселения. Конечно же, огромное количество людей эти поправки, я уверен, поддержит», – приводит слова Прилепина ТАСС.

Писатель считает, что основной закон нуждается в доработке «20 лет назад, когда эта конституция принималась, очень многих реалий сегодняшней жизни не было, это неизбежно надо оговаривать, неизбежно надо вносить, неизбежно надо фиксировать», – сказал Прилепин.

Напомним, совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.



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