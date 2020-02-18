«Правда о Боинге MH17», на которую ссылался Песков, оказалась кремлевским вбросом ничего не доказывающих документов

18.02.2020, 17:57, Новости дня

Агентство «Интерфакс» в материале под заголовком «В Нидерландах сообщили об отсутствии „Буков” в районе крушения MH17» пишет:

«Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК „Бук” и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Об этом пишет в докладе нидерландский журналист Макса Ван дер Верфа <так в публикации „Интерфакса”; в действительности Макс ван дер Верфф. — The Insider>. Полученные им документы опубликованы на платформе Bonanza Media.

В частности, репортер публикует письмо от 21 сентября 2016 года, составленное военной разведкой Нидерландов для прокуратуры страны. В нем приводится информация о местоположении ЗРК Бук, принадлежащих РФ и Украине в день крушения самолета. В документе отмечается, что „становится очевидным, что MH17 летел вне радиуса действия всех выявленных развернутых ЗРК ‘Бук-М1’”.

Журналист не исключает, что, вероятно, часть собранных данных по поводу украинских систем может не соответствовать действительности.

„Бросается в глаза, что у нидерландских военных есть детальная информация о позициях российских систем ‘Бук’, не находившихся на своих базах, зато большинство украинских ‘Буков’ согласно документу не покидали пределы своих баз. Можно ли поверить, что во время ‘антитеррористической операции’ Украина оставила свои средства ПВО на базах, вместо того, чтобы развернуть их на позициях?” — пишет Ван дел Верф <с нидерландским именем у „Интерфакса” явно какие-то сложности. — The Insider>.

Основный вывод, который он делает, заключается в том, что военная разведка Нидерландов 21 сентября 2016 года не обладала информацией из каких бы то ни было надежных источников, подтверждающей, что российский „Бук-М1” пересекал границу с Украиной во время конфликта, следует из расследования журналиста.

Кроме того, в своем расследовании журналист приводит и ряд других не публиковавшихся до сих пор документов. В частности, речь идет о допросе свидетеля-украинца, проведенном в 2015 году нидерландским следователем. Очевидец утверждал, что незадолго до крушения лайнера заметил в небе два боевых самолета. Вскоре он услышал два взрыва».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию ван дер Верффа подтверждением правоты России:

«Результаты этого расследования якобы были доведены до суда некоторое время назад. Это лишний раз свидетельствует о том, что есть огромное количество вопросов, которые серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию [международной следственной группы], которая неоднократно озвучивалась».

Заголовок, начинающийся со слов «В Нидерландах сообщили…», сразу же вызывает вопрос: кто именно сообщил. Бывший дизайнер и торговец электровелосипедами Макс ван дер Верфф с 2015 года занимается в основном тем, что пытается опровергнуть причастность России и пророссийских сепаратистов Донбасса к катастрофе MH17. Как писали нидерландские журналисты Роберт ван Нордаа и и Коэн ван де Вен, он связан с российскими властями и донецкими сепаратистами, несколько раз беспрепятственно посещал территорию так называемой ДНР.

В интервью франкоязычной версии российского пропагандистского сайта Sputnik ван дер Верфф утверждал, что побывал в том месте, где был сделан снимок со следом выпущенной зенитной ракеты и обнаружил, что вид с этой точки не соответствует пейзажу на снимке. В 2019 году в соавторстве с бывшей сотрудницей RT Яной Ерлашовой снял документальный фильм «MH17: призыв к справедливости», где утверждал, что расследование катастрофы, проводимое международной следственной группой, необъективно и политически мотивировано. Сайт Bonanza Media, где ван дер Верфф опубликовал свой доклад, создан Ерлашовой специально для подобных «разоблачений».

Письмо военной разведки Нидерландов, которое приводит в своей публикации ван дер Верфф, ни в чем не противоречит выводам международной следственной группы. В нем перечислены координаты точек, где находились известные разведке украинские и российские комплексы «Бук-М1» и сделан вывод, что ни один из них не мог сбить малайзийский лайнер. Но перечень достоверно известных разведке зенитных комплексов — это не исчерпывающий список «Буков», которые могли находиться в районе катастрофы.

Сам ван дер Верфф отмечает, что часть данных в письме может не соответствовать действительности; правда, он почему-то считает, что это относится лишь к украинским «Букам». Но вполне естественно предположить, что российский «Бук» под номером 332, который, как установила независимая расследовательская группа Bellingcat, был спешно возвращен в Россию после первого же своего выстрела, сбившего MH17, мог остаться незамеченным информаторами нидерландской военной разведки.

На риторический вопрос ван дер Верффа «можно ли поверить, что Украина оставила свои средства ПВО на базах?» есть простой ответ: это вполне возможно, если учесть, что у сепаратистов Донбасса не было своей авиации, а применение российской было невозможно, так как сбитый над украинской территорией военный самолет стал бы неопровержимым доказательством прямого участия России в войне.

Другие документы, приведенные ван дер Верффом, — письмо «свидетеля А26», присланное следователям по электронной почте, и протокол опроса этого свидетеля по телефону. В письме свидетель утверждает, что «за пару минут» до падения MH17 видел круживший над городом Торезом истребитель, а затем услышал взрыв и увидел падающий лайнер, причем никаких следов пуска ракеты с земли не было. Версия эта крайне неправдоподобна, так как разглядеть с земли невооруженным глазом истребитель на высоте около 10 км вряд ли реально, тем более что, по словам свидетеля, погода была пасмурная.

В телефонном разговоре свидетель противоречит своему же письму и не говорит, что видел истребитель, а утверждает, что смог идентифицировать по звуку уже два истребителя. Вполне естественно, что следователи могли отнестись к таким показаниям критически. К тому же техническая экспертиза доказала, что MH17 был сбит именно зенитной ракетой комплекса «Бук», а у истребителя, оснащенного малыми ракетами ближнего боя, не было возможности сбить Boeing на такой высоте.

Столь высоко оцененную Песковым публикацию ван дер Верффа можно считать очередным пополнением коллекции российских фейковых версий гибели MH17, о которых не раз писал The Insider.