Интерпол отменил розыск журналиста Шварева, поскольку считает его дело политическим — адвокат

18.02.2020, 17:57, Новости дня

Центральное бюро Интерпола отменило розыск журналиста Александра Шварева, поскольку считает его дело политически мотивированным. Об этом The Insider сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Мы получили официальное письмо о том, что центральное бюро Интерпола считает, что дело Александра носит политический характер, а он сам подвергается преследованию незаконно. Его профиль удален из всех баз данных, он больше не в розыске по линии Интерпола», — рассказал Жеребенков.

Однако на ход расследования уголовного дела Шварева в России решение Интерпола не повлияет, уточнил адвокат.

Дело о клевете и вымогательстве денег в крупном размере в отношении журналиста было возбуждено осенью прошлого года, а в ноябре Тверской суд Москвы выдал санкцию на его арест. По версии следствия, Шварев публиковал порочащую информацию о бизнесмене Алишере Усманове, а также о казахском предпринимателе Кенесе Ракишеве, а затем якобы требовал у последнего $50 тысяч.

Речь идет о публикациях о предположительных связях Ракишева с фигурантами дела о перестрелке на улице Рочдельская в декабре 2015 года около кафе Elements. После разборок под арестом оказались вор в законе Шакро Молодой, а также высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.

Впрочем, самое первое заявление о связи Ракишева с хозяйкой ресторана Жанной Ким и адвокатом Эдуардом Буданцевым, который открыл стрельбу, сделал телеканал «Дождь» в своем расследовании апреле 2017 года. Буданцев судился с телеканалом в Останкинском суде, но проиграл спор.

Любопытно, что в материалах уголовного дела, которое расследовалось в отношении самого Буданцева, есть первый протокол допроса, в котором адвокат сам признается, что был знаком с Ракишевым и поехал к ресторану по его просьбе.



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