Адель выпустит новый альбом в сентябре

18.02.2020, 17:54, Новости дня

Британская певица Адель на свадьбе своей подруги, писательницы Лоры Докрилл и продюсера Хьюго Вайта рассказала, что выпустит свой новый альбом в сентябре. Видео разместили на официальной фан-странице певицы в Instagram.

«Ожидайте мой альбом в сентябре», – сказала певица.

AND THERE WE HAVE IT!! ADELE IS COMING ON SEPTEMBER 2020

Adele performing 'Rolling in the Deep' for the first time in YEARS

На свадьбе подруги Адель обвенчала жениха и невесту.

@adele officiating @lauraleedockrill & @hugowhitenoise's wedding in london

В 2016 году Адель заявляла, что сделает 10-летний перерыв в карьере, чтобы заниматься воспитанием сына Анжело.

В дискографии певицы три альбома: 19 (2008), 21 (2011), 25 (2015).

Адель – обладательница пяти премий «Грэмми» и премии «Оскар».