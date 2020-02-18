Украина и Эстония на Совбезе ООН поднимут вопрос наступления боевиков на Донбассе

18.02.2020, 17:54, Новости дня

18 декабря на заседании Совета Безопасности ООН Украина поднимет вопрос сегодняшнего обострения ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он отметил, что делегацию Украины будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Начало заседания – в 22.00 по киевскому времени.

🔴Анонс Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні….

Posted by Oleg Nikolenko on Teisipäev, 18. veebruar 2020

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter заявил, что также поднимет этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

«Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных в Париже», – написал он.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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