В Общественной палате предложили создать госресурс по борьбе с кибербуллингом

18.02.2020, 17:44, Новости дня

В Общественной палате предлагают создать единый госресрус по борьбе с кибербуллингом, сообщила глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина на Форуме цифровой безопасности.

Число случаев интернет-травли в 2019 году выросло в шесть раз, отметила она, информирует RSpectr.com.

Этому способствует чрезмерная открытость современных подростков в социальных сетях, отметила Сутормина. По данным ОП, число постов, содержащих личную информацию, в 2019 году, стало намного больше. Среди юношей 13-17 лет – на 30%, среди девушек того же возраста – вполовину.

«На этом фоне мы ожидаем, что количество случаев кибербуллинга в молодежном сегменте, будет увеличиваться», – сказала она.

Сегодня каждый второй житель России не может отличить достоверные новости от фейков. При этом 62% граждан РФ считает, что не попадается на ложные сообщения, отметили на форуме.

Ранее эксперты рассказали, как защитить ребенка от травли.

Кроме того, Роскачество рассказало о методах борьбы с травлей в Сети. Также в Instagram разработал средство для борьбы с травлей.