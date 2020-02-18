Россияне начали наступление на Донбассе. Зеленский и его команда стали заложниками предвыборных обещаний

18.02.2020, 17:42, Новости дня

Мы узнали, что россияне, которые контролируют оккупированную часть Донбасса, начали наступление. Обстрел украинских позиций, мы имеем раненых и погибших. Я соболезную всем, кто потерял своих близких, и просто выражаю слова благодарности мужеству наших военных, которые держат оборону.

Но я хочу задаться вопросом, почему так происходит. Мне иногда кажется, что одна из проблем – в том, что как бы действующая украинская власть почему-то никак не может осознать, что избирательная компания уже давно закончилась, и они несут полную ответственность за происходящее в стране, в том числе в вопросах войны и мира.

Ведь ситуация какова? Зеленский и его команда стали заложниками предвыборных обещаний. Они нам говорили, что они президент и люди мира; о том, что нужно только прекратить стрелять и так далее и так далее; что они – в смысле Зеленский – готовы даже терять свой рейтинг ради этого мира. Но почему то ничего за эти месяцы не произошло.

А все очень просто. Потому что Зеленский продолжает вести ту же политику (политику обещаний), о чем он говорил во время выборов. А теперь-то ситуация другая,и, по сути, россияне пользуются вот этой ловушкой, которую создал себе Зеленский и команда.

Они говорят о мире, но они его не могут дать. Они не могут договориться, потому что у них нет таких полномочий. Потому что нет украинских танков в Ростове, Воронеже или в каком-либо другом российском городе. Российские – есть. Поэтому когда ты говоришь «Мы хотим мира», то возникает вопрос: «Как?».

И, казалось бы, спустя девять месяцев после избрания президентом нужно не только повторять как мантру: «миротворчество», «пацифизм», «давайте запустим программу примирения», и чаще артикулировать тезке, что Украина имеет право и будет использовать все свои средства и силы для того, чтобы защищать свою страну.

Никакой дороги к миру нет, и это нужно осознавать. Потому что если вы говорите о том, что нужно прекратить стрелять, то давайте-ка зададимся вопросом: «А что хотят люди с другой стороны линии соприкосновения, что хочет запоребрик?»

Я вам объясню. Для них Зеленский, Порошенко – не имеет никакого значения. Они решают стратегические, геостратегические задачи. В частности, по Украине все очень просто, и добиться этого они хотят способом, чтобы в Украине воцарил главный их союзник. И это не Медведчук, его зовут хаос.

Источник: Роман Цимбалюк / YouTube

Опубликовано с личного разрешения автора