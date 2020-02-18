Ревенко: Нельзя устраивать из Дня Победы маскарад

18.02.2020, 17:37, Новости дня

На 9 мая уместно надевать военную атрибутику, георгиевскую ленту или костюмы времен Великой Отечественной войны как символами доблести, славы и победы, а с другими намерениями это не этично, сообщил газете ВЗГЛЯД ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

В соцсетях отметили, что в крымских гипермаркетах уже начали готовиться к Дню Победы: в продажу поступили детские военные костюмы «солдат» и «солдатка». 

«Девятое мая – это день скорби, день памяти по всем погибшим. Праздник со слезами на глазах. Поэтому каждому человеку здесь важно иметь чувство меры. Я не вижу ничего предосудительного, если кто-то из родителей или детей использует военную атрибутику, георгиевскую ленту или даже костюм времен ВОВ как символ доблести, славы, победы», – говорит Ревенко.

При этом нельзя устраивать из Дня Победы маскарад или костюмированное шоу, считает депутат. Использовать военную атрибутику ради забавы, красивой фотографии или просто так не этично.

В прошлом году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на споры в интернете, касательно того, что детей на 9 мая наряжали в военную форму.



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