Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира

18.02.2020, 17:31, Новости дня

В итальянской Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Разыграны награды в индивидуальной гонке на 15 километров у женщин. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.

Два промаха Доротеи не помешали ей обойти немку Ванессу Хинц, которая только один раз не попала в цель. Результат Вирер 43:07.7, Хинц проиграла чемпионке 2,2 секунды. Доротея Вирер выиграла вторую золотую медаль на домашнем чемпионате. Не осталась без медали норвежка Марте Ройселанд, занявшая на этот раз третье место.

Наших девушек подвела в первую очередь стрельба. Особенно из положения стоя. Показав неплохую скорость наши девушки остались в итоговом протоколе далеко от пьедестала почета. Екатерина Юрлова-Перхт из-за трех промахов осталась 13. Светлана Миронова с четырьмя промахами стала двадцать первой. На 22 месте Лариса Куклина, тоже четыре неточных выстрела. Хорошо шла по дистанции Ирина Старых, но три промаха на последнем рубеже, а всего четыре, отбросили ее на 32 место.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Изменения в текст Минских соглашений нужно писать с «экспертами» из «ЛДНР» – Песков

14.01 / В США посетовали на неподатливость Турции в вопросе С-400

30.12 / Путин в поздравлении Лукашенко с Новым годом выразил надежду на сотрудничество

09.02 / Посол указал на рост закупок компаний США в России

11.02 / Весь экипаж сбитого сирийского вертолета погиб

21.01 / Анонсированы стрельбы из С-400 на полигоне в Астраханской области

25.12 / Календарь: 25 декабря — Президент СССР Горбачев ушел в отставку…

20.01 / Политолог: Меркель не удалось перехватить инициативу по Ливии

10.02 / Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

03.12 / Бутина объяснила отзыв апелляции на приговор суда в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика