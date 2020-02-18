ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

18.02.2020, 17:30, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ лучших практик с 10 по 16 февраля 2020 года попали: «Открытый прием», Томская область, «Простыми словами», Республика Саха (Якутия), Стипендия для молодых педагогов, Алтайский край, Поддержка молодых специалистов, Челябинская область, Вознаграждение для сельских старост, Белгородская область, «Губернаторский старт-ап», Мурманская область.

В рамках исполнения поручений администрации Томской области в регионе продолжается реализация проекта «Открытый прием». Пациенты могут задать вопросы руководителям медучреждений, а также внести собственные предложения по организации медицинской помощи. Такая возможность предоставляется в дополнение к еженедельным личным приемам главврачей.

«В Томской области, по моему мнению, нашли правильное решение по повышению доверия к системе и качества услуг в здравоохранении. Возможность прямой коммуникации между пациентами и администраторами, врачами позволяет не просто сделать более прозрачной отрасль, правила и обязательства, но и получить важную обратную связь. Пациенты могут буквально участвовать и влиять на принятие решений», – сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В личных аккаунтах социальных сетей глава Якутии Айсен Николаев анонсировал запуск нового проекта – подкаста «Простыми словами». В подкасте глава Якутии будет отвечать на самые актуальные и часто задаваемые вопросы, которые поступают во время прямых эфиров и трансляций в соцсетях от жителей республики. Один из самых популярных и часто задаваемых вопросов касается льготной «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых, поэтому первый выпуск подкаста будет посвящен именно этой теме.

«Практика прямого общения глав регионов с жителями, несмотря на свою востребованность, продолжает оставаться редкостью. Николаев не первый раз реализует подобные инициативы. Например, не так давно он проводил стримы сразу в четырех социальных сетях, что позволило ему охватить большое количество жителей», – отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

В Алтайском крае учредили стипендию имени Алексея Щекотинского для студентов очной формы обучения педагогических вузов региона. Стипендии будут назначать по итогам прохождения педагогической практики (от двух до пяти месяцев) на базе школ, имеющих дефицит кадровой обеспеченности. Кандидат также должен успешно сдать зачеты и экзамены за два предыдущих учебных семестра. На эти цели в краевом бюджете будут выделять три миллиона рублей ежегодно. В течение пяти календарных месяцев 80 стипендиатов будут получать по 7500 рублей в месяц. Список школ Алтайского края, имеющих дефицит кадров, будет ежегодно утверждать министерство образования и науки Алтайского края.

«Помощь молодым учителям на старте их карьеры должна помочь получить им необходимый опыт и «закалку» для дальнейшего роста. Технологии образования развиваются очень быстро, и меры государственной поддержки не могут отставать», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил выплачивать молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы. Речь идет о субсидировании приобретения жилья, оплате первоначального взноса или тела кредита ипотечного займа. Кроме того, молодым врачам, которые поедут работать в районные больницы, будет предоставляться сертификат на жилье. Врачам, готовым поехать в отдаленные территории, будет гарантировано через определенное количество лет возвращение в Челябинск на серьезную позицию в ведущие лечебные учреждения. Таким образом, молодым специалистам обеспечат жилищные условия, комфортную среду и профессиональный рост.

«Решать проблему «утечки мозгов» приходится теперь и регионам – молодые ученые ищут, где лучше. Инициатива Алексея Текслеря о выплатах молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы – один из способов удержать «мозги» в регионе. Важно, что в регионе заботятся и о молодых специалистах в целом, особенно в таких кадрово проблемных отраслях, как здравоохранение. Подобные инициативы важны для многих регионов России», – прокомментировала политконсультант Алена Август.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил поощрять сельских старост за исполнение их полномочий. Сельские старосты – люди, имеющие активную жизненную позицию и пользующиеся авторитетом у населения территории, которые занимаются организацией общественного самоуправления и сплочением территорий. За свою деятельность они будут получать вознаграждение – 10 тысяч рублей ежемесячно.

«Включение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти предусмотрено проектом поправок в Конституцию Российской Федерации, что доказывает необходимость более пристального внимания к решению вопросов местного значения. Активность сельских старост позволяет вовлекать население именно в решение вопросов местного значения, выстраивать коммуникацию с жителями сельских территорий и, как следствие, способствует развитию гражданского общества. Практика Белгородской области может иметь свое развитие и в других субъектах РФ (с учетом особенностей конкретных территорий)», – отметил политический консультант Вадим Батишев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на встрече с предпринимательским сообществом региона о внедрении нового проекта «Губернаторский старт-ап». Начинающие предприниматели смогут претендовать на получение гранта до 1 млн рублей на то, чтобы открыть свое дело. Правила предоставления грантов по программе уже разработаны, пока запланировано 15 таких грантов.

«Решение, которое позволяет поддержать начинающих предпринимателей и обкатать новые бизнес-идеи в регионе. Успех его реализации зависит от качества отбора проектов. Инициатива не затратна для региональных бюджетов, и будет пользоваться популярностью и активных граждан, которые хотят попробовать себя в малом бизнесе», – сообщил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.